Giovanili Rices: turno positivo

La formazione degli Under 17 (dal sito dei Rices)

UNDER 19 SILVER

Vc Rices-College Novara 94-40 (21-11; 25-5; 22-13; 26-11)

Gamba 19, Alberti 8, Skilja 6, Maccapani 11, Volpe 11, Paulato 12, Morello 4, Sow 12, Conte 11.

Antonio Galdi allenatore, Gabriele Prestifilippo assistente, Christian Balocco preparatore, Enrico Maccapani accompagnatore.

Partita senza storia con i Rices che hanno dominato dal primo all'ultimo quarto. Vittoria preziosa per la classifica.

Dopo 4 turni: 4 punti e posto (ma le prime due hanno una partita in più) nel Girone Verde a 7 squadre.

UNDER 17 SILVER

Vc Rices-Novara Basket 53-47 (12-14; 16-14; 17-9; 8-10)

Bordoni 5, Mastria 2, Cianciolo 2, Ruffa 6, Cavassa 2, Mancini 3, Bertone, Baragioli, De Tommaso 3, Kasmi 7, Vigiach 10, Battisti 11.

Edoardo Pessano allenatore, Fabio Corino assistente..

Christian Balocco preparatore atletico, Andrea Mastria dirigente accompagnatore.

Importante vittoria dell'Under 17 silver che si posiziona così a metà classifica.

Dopo 4 turni giocati: 4 punti e 4° posto nel Girone Verde a 7 squadre.

UNDER 15 SILVER

College Novara-Vc Rices 76-36 (20-8; 17-9; 22-10; 17-9)

Volpe Ghezzi 4, Citta, Mattea, Bivi 2, Callegari, Conte 6, Lo Iacono 18, Gallone 2, Montobbio, Vucaj 4, Santoro, Echaibi.

Antonio Galdi allenatore, Tommaso Torazzo assistente.

Christian Balocco preparatore atletico, Paolo Mattea dirigente accompagnatore.

Nonostante la sconfitta restano nella zona alta gli Under 15. La classifica è però sfalsata: le prime della classe hanno 2 partite in più, altre 2 (e anche di più) in meno.

Dopo 5 turni: 6 punti e 4° posto nel Girone Blu a 10 squadre.

UNDER 14 SILVER

Valenza - Vc Rices 34-58 (6-6, 8-12, 12-17, 8-23)

Ghisleri, Damagino, Stacchini 10, Giunta 4, Cicero 9, Andreotti 10, Gjoni 6, Cascardo 1, Opoku 6, Alfieri 2, Carpani 6, Larizzate 4

Massimo Acquadro allenatore, Samuele Liberali assistente.

Christian Balocco preparatore atletico, Valentina Ciocca Cavezzale dirigente accompagnatore.

Prosegue la marcia trionfale degli Under 14, ancora imbattuti.

Dopo 5 turni: 10 punti totalizzati (+4 sulla seconda, New Basket Team, che deve però recuperare una partita) e primo posto nel Girone Blu con 7 squadra partecipanti.

UNDER 13 SILVER

Vc Rices-Valsesia 85-36 (19-8; 20-8; 18-8; 28-12)

Tarello 8, Perotti 15, Bassini 11, Rotoli 10, Di Simone, Viviani, Vucaj 12, Cerone 6, Torres 8, Cullhaj, Marangoni 8, Spinelli 7.

Massimo Acquadro allenatore, Fabio Poletto assistente. Christian Balocco preparatore atletico, Davide Tarello dirigente accompagnatore.

Al di là del risultato (il Valsesia ha patito soprattutto l'agonismo dei vercellesi) va sottolineato il lavoro di amalgama, da parte dello staff tecnico, del gruppo composto da elementi cresciuti nei Bugs e alcuni nuovi che si stanno integrando. Due vittorie e due sconfitte il cammino fino a oggi degli Under 13.

Dopo 4 turni: 4 punti totalizzati e 4° posto nel girone Blu a 8 squadre.

L'Under 17 Gold ha osservato un turno di riposo.