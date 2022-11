"Terzjus Report 2022": la presentazione nella sede della Fondazione Crv

“Dal non profit al Terzo settore. Una riforma in cammino”. Questo il titolo del Rapporto curato dalla Fondazione Terzjus che verrà presentato per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli il 1° dicembre alle ore 15 nella Sala delle conferenze della Fondazione in via Monte di Pietà 22.

«Abbiamo colto l’opportunità di presentare anche a Vercelli – dichiara il presidente della Fondazione, Aldo Casalini – questo qualificato Rapporto della Fondazione Terzjus, per offrire alle realtà associative, di volontariato e cooperative del nostro territorio un aggiornamento sulla stato della riforma del Terzo Settore nonché l’opportunità di mettere a fuoco le sfide che ci attendono per il 2023».

Il Rapporto, oltre a un monitoraggio sull’evoluzione della legislazione, contiene un survey a cui hanno risposto più di 1200 organizzazioni non profit circa le novità della riforma e in particolare sulla iscrizione al Registro Unico del Terzo settore. Vi sono poi approfondimenti relativi al “5 x 1000”, al Servizio civile, alle Reti associative, agli strumenti di finanza sociale, agli Enti ecclesiastici.

I lavori saranno aperti dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Aldo Casalini a cui seguirà il saluto del presidente della Consulta delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e della Liguria e della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia.

"Terzjus Report 2022" sarà illustrato dal presidente di Terzjus, Luigi Bobba, che ha curato anche le conclusioni. Seguiranno gli interventi di qualificati esponenti del territorio vercellese e piemontese a cominciare dalla portavoce del Forum del Terzo settore del Piemonte, Anna Di Mascio, dal Direttore della Caritas Eusebiana dell’Arcidiocesi di Vercelli, Carlo Greco e dal presidente del Centro Territoriale Volontariato di Biella/Vercelli, Andrea Pistono.

L’incontro rappresenta anche un’occasione per fare il punto sullo stato della iscrizione al Registro del Terzo settore della Regione Piemonte, nonché per conoscere meglio sia le opportunità che si aprono anche per le associazioni vercellesi grazie alla riforma, sia le nuove forme di collaborazione tra ETS e Pubbliche amministrazioni. Il Terzjus Report 2022 è stato realizzato grazie al sostegno della Consulta delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e della Liguria di cui la Fondazione CR Vercelli fa parte.