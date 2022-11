Confartigianato, alla Settimana Sociale appuntamenti su welfare e donne

Sono due gli appuntamenti della Settimana Sociale di Confartigianato, in programma oggi a Vercelli. Alle 10.30 nella sede Confartigianato di corso Magenta 40 si parlerà delle opportunità del welfare aziendale come strumento per la valorizzazione delle risorse umane in risposta ai bisogni sociali dei lavoratori e delle loro famiglie.

Alle 15.30, nella medesima sede, tavola rotonda su "Le donne nella società: dalla conciliazione ad Agenzia 2030". Il programma prevede gli interventi di Lella Bassignana, referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni su: “Le donne e le discriminazioni: strumenti e opportunità“; dell'avvocato Roberto Rossi, presidente della commissione Pari Opportunità su “Le conquiste delle donne nella Legge italiana“ e di Elia Impaloni, presidente di Liberazione e Speranza su “Esperienze di donne che si occupano di donne. Impegno professionale e suo significato”.