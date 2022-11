Volley: anche rimaneggiata, la S2M vince ancora

Pur faticando, la S2M riesce a portare a casa un’altra vittoria.

Il 3-0 ottenuto a Ciriè contro la Pivielle Economy, è stato ottenuto con ben cinque titolari indisponibili e con un’altra atleta a mezzo servizio.

Prive quindi di Patrucco out per la spalla, di Comello, Ippolito, Fenoglio, Avilia e con Ogliaro a mezzo servizio visto l’infortunio al braccio che ne ha limitato il suo impiego, le bicciolane riescono a conquistare ulteriori tre punti che permettono a Bertinazzi e compagne di mantenere ancora la testa della classifica.

Questa prova di regolarità, ottenuta con oggettive problematiche, dimostra la solidità della formazione vercellese che con la qualità del proprio organico è riuscita a sopperire alle assenze.

Anche se non perfetta la S2M ha avuto il merito di saper lottare in ogni situazione, ribaltando quelle che sembravano negative in positive.

Gherardi e Vigliani all’inizio schierano Vattimo in palleggio e De Ambrogio opposta, Laura Lupo e Mastronardi ali, Bertinazzi e Ogliaro centrali con la solita Saino Libero.

Pur sempre in vantaggio anche di sei punti, la S2M sembra giocare con il freno a mano tirato, tanto che le torinesi nel finale arrivano ad insidiare la capolista, che però alla fine vince il set per 25/23.

Nel secondo periodo Vercellone sostituisce Ogliaro infortunata, ma la tendenza della partita non cambia, con le bianconere che in tutti i reparti migliorano le proprie performance, tanto da vincere la frazione per 25/10.

L’ultimo set diventa particolarmente complicato per Mastronardi e compagne.

La S2M parte male commettendo errori gratuiti e lasciando agli attacchi avversari troppo spazio.

Si arriva con le padrone di casa in vantaggio per 13/10.

A questo punto gli ingressi di Borrini e Trasente, permettono alle bicciolane di risalire la china che arrivano non senza fatica ad annullare due set point alle avversarie.

Sul 24/24 un ace di Vercellone ed un errore avversario, permettono alle vercellesi di vincere il set per 26/24 e l’incontro per 3-0

Viste le assenze occorre dire brave a Saino e compagne che non hanno mai mollato anche quando la situazione appariva critica.

Bene le giovani Vercellone e Trasente che non hanno fatto rimpiangere le assenze.

Sabato 3 dicembre la S2M è attesa ad un match molto importante contro le quarte in classifica dell’Almese.

Sarà una giornata molto particolare, che vedrà anche la terza in classifica che affronterà la seconda con la possibilità di avere un mini terremoto nella parte alta della graduatoria.

S2M VOLLEY VERCELLI : Saino (L1), Ogliaro (2), Bertinazzi (7),Mastronardi (8),Breda,

Lupo (8), De Ambrogio (4), Vattimo (2), Trasente (1), Borrini (2), Vercellone (8).

ALL: Gherardi, Vigliani