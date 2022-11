Alicese/Orizzonti risorge, LG Trino vince e si insedia al terzo

Briga – Alicese/Orizzonti 0-3

L’Alicese/Orizzonti risorge a Briga e pur rimanendo in fondo alla classifica è ad 1 solo punto dalla zona salvezza. Tra l’altro domenica prossima al Salussolia/Ravetto arriva l’Alpignano, diretta concorrente nella lotta per la permanenza in Eccellenza. A Briga è tornato protagonista Fiorenza, l’esperto attaccante ha sbloccato il risultato sigillandolo nel secondo tempo. Nel finale arrotonda Moussaif.

Alicese/Orizzonti: Malune, Moussaif (dall’89’ Imberti) Schettino, Pelle Verna (dall’80’ Corcione)Mane, Angeli Franchin (dal 65’ De Paola) Gai Giovinazzo (dal 60’ Keita) Fiorenza (dall’83’ Gila). A disp: Mastrorillo, Berruti, Caamano, Diadoro. All. Mellano

Marcatori: al 12 e al 47’ Fiorenza (A/O), all’87’ Moussaif (A(O)







FULGOR VALDENGO – LG TRINO 1-3

In poco più di 20 minuti l’LG Trino si porta sul 2-0 mettendo una seria ipoteca al successo. I padroni di casa accorciano le distanze in prossimità dell’intervallo, ma al ritorno in campo subiscono il definitivo 3-1 ad opera di Vergnasco. I biancoazzurri si insediano al 3° posto alle spalle del Bellinzago (ancora imbattuto dopo 12 gare) e la Pro Novara.

LG Trino: Cerruti, Zannotti (dal 69’ Buscaglia) Verbano, Pane (dall’84’ Fedeli) Di Libero Meo Defilippi (dall’80’ Pasini), Passannante (dall’81’ Maino) Birolo Vergnasco Bernabino Brugnera (dal 59’ Osenga). A disp: Berruti, Roberto, Ferrara, Albino. All. Yon

BIANZE’ – FERIOLO 0-3

Momento difficile per il Bianzè, sconfitto tra le mura amiche dal Feriolo. Gara decisa nei primi 45 minuti quando gli ospiti colpiscono Appendino per ben tre volte. La squadra di Costanzo non crea grossi problemi al Feriolo ed ora scende al quart’ultimo posto.

Bianzè: Appendino, Ghannay Perinetti (dal 59’ Raffa), Geminardi Corinaldesi Federico (dal 71’ Provera), Carena Parrinello Anselmino (dal 75’ Mahmood) Urena (Atzeni) Azhar (71’ Squara). A disp: Perucca, Baraye, Lanfredini. All. Costanzo.

Marcatori: al 16’ Gnata (F), al 23’ Galliani (F), al 36’ Hado (F)







Prima Categoria

Il derby Santhià – Virtus Vercelli premia la formazione di D’Agostino che ottiene la terza vittoria consecutiva. Grazie alla rete di Dosso i granata risalgono la graduatoria superando i bicciolani. Niente da fare per la Virtus Vercelli agganciata anche dalla Strambinese a quota 10.

SANTHIA’ – VIRTUS VERCELLI 1-0

Santhià: Groppo, Rhiane Messano, Bahroumi Campana Zanino, Dosso /dall’87’ Ech Chabi) Moustafà Torta (dal 77’ Cogliati) Sonko Ferrero. A disp: Naim, Vitali, Maletta, Molinaro, Carlino, Conti, Alessandrini. All. D’Agostino.

VIRTUS VERCELLI: Franco, Arlone (dal 67’ Paiola) Bellinghieri, Bracco (dall’82’ Valente) Bertola (dal 77’ Kane) Bellardita, Napolitano Maggiolo Ba (dal 51’ Fiore) Porcelli Petasecca (dal 73’ Arnone). A disp: Algieri, N. Fiore, Branca, Gallione, Valente. All. Pochetti.

Marcatore: al 27’ Dosso (S)

GLI ALTRI RISULTATI:

STRAMBINESE – CIGLIANO 1-1 marcatore: all’84’Lanza (CI), nel finale Bagnis ha parato un rigore.

PRO PALAZZOLO – IVREA BANCHETTE 0-0