Santhià: un gran bel fine settimana

SANTHIA’ – E’ stata tanta la partecipazione agli eventi organizzati in occasione dell’annuale fiera di santa Caterina, svoltasi nel weekend appena trascorso. Tutto è iniziato venerdì con la tradizionale fiera agricola che è stata allestita al Foro Boario in via Tagliamento, insieme alla mostra cunicola organizzata dall’ Associazione APICA , l’Associazione Piemontese Coniglicoltori Amatoriali che è stata visitata anche dai bambini delle scuole, che hanno così potuto avere la possibilità di ammirare gli animali esposti.

Il fulcro della manifestazione però è stata la domenica, quando ha avuto luogo la fiera autunnale santhiatese per eccellenza, la fiera di Santa Caterina, con “Artigian Gusto” con esposizioni di prodotti tipici del territorio, hobbisti, aziende agricole, artigiani, specialità enogastronomiche e tantissime bancarelle per tutti i generi. Per l’occasione i negozi della città hanno tenuto aperto.

Non sono poi mancati anche gli appuntamenti culinari con il buon cibo e ce n’e stato per tutti i gusti: in piazza Roma si poteva scegliere se mangiare la panissa cucinata dalla Pro Loco di Santhià, oppure la trippa preparata da “Gli Amis dla Trippa” e altre specialità.

“E’ stato un fine settimana ricco di eventi per la nostra Santhià: iniziato con la fiera agricola di venerdì e terminato domenica con tanti santhiatesi e non, che hanno affollato le vie del centro durante la fiera di Santa Caterina. Sold out anche al punto ristoro con più di 200 porzioni distribuite - commenta entusiasta il consigliere al commercio Massimo Carando - un grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita degli eventi, Elisa Battù ed Alessandra Ferragatta e a tutti gli altri membri della squadra. Oltre ovviamente a tutti gli espositori, hobbisti, commercianti, alle associazioni di volontariato, alla squadra esterna comunale ed alle forze dell’ordine. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento in calendario a maggio: la Fiera di Primavera!”.