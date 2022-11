Presentazione di ‘Adesso io sono’, libro di Gardelli e Ciogli

Si terrà venerdì 2 dicembre, alle 17.30 nell’Auditorium dell'istituto Santa Maria di Loreto di piazza d’Angennes 2, la presentazione del libro ‘Adesso io sono’.

Scritto dal giornalista Matteo Gardelli, insieme al collega romano Marco Ciogli, racconta le storie di sei detenuti nel carcere di Vercelli e del loro percorso verso la trasformazione.

Dino, Luigi, Dora, Gian Luca, Simone e Antonella inseguono ostinatamente le proprie paure, sfidando e talora ostentando le paranoie più ossessive, certo, ma forse è l’unico modo che hanno per liberare il proprio mondo dal loro passato. ‘Adesso io sono’ fa emergere il frastuono degli errori e dei tentativi di rinascita: riusciti o abortiti. Un tragico, speranzoso ribollire di storie. Un circuito di lati oscuri, tragedie, sorrisi e speranze.

“Pensiamo che il mondo sia perdita, solitudine e dolore. Siamo certi che ogni persona abbia un grumo di cattiverie radicato nel cuore. Non ci accorgiamo - sottolinea Gardelli - che le seconde possibilità corrono invece davanti a noi, attendono di essere colte come fiori rari, trapiantati in terreni che non erano i loro”.

Da ogni racconto nasce un parossismo di dolore e bellezza che accompagnerà il lettore nell’abiurare il populista “buttate via la chiave”.

Per Matteo Gardelli si tratta del secondo libro nel 2022. Il primo è ‘Il vento della libertà’, il racconto della missione umanitaria a Bucha, Borodjanka e Vinnytsia - i centri più colpiti nella prima parte della feroce guerra in Ucraina - di Carlo Olmo e Angela Oliviero. Proprio il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana sarà fra i relatori della presentazione curata da Giovanna Ruffin: giurista, criminologa, formatore professionale e autrice del libro ‘Madri di Cosa Nostra, le Vestali del disvalore’ (edito da Ibiskos Editrice Risolo). Interverrà anche Valeria Climaco, capo area del trattamento rieducativo del penitenziario, che ha sostenuto fin da subito il progetto.

Per prenotare una copia (costo 10 euro), basta scrivere una e-mail a matteogardelli@gmail.com