Massimo Paracchini espone a Miami

Massimo Paracchini avrà un’opera in video esposizione a Miami dal 28 novembre al 10 dicembre durante l'Art Basel Week in una galleria nel mezzo del cuore artistico di Miami. Dalla sua fondazione nel 2002, Art Basel Miami ha attirato regolarmente più di 80.000 visitatori a Miami. Mentre la fiera ufficiale di Art Basel si svolge al Miami Beach Convention Center, la Miami Art Week comprende più di 20 fiere satellite e varie mostre in diverse gallerie d'arte. È una settimana vorticosa di arte, feste e networking internazionale presso Wynwood Art district al 219NW 23rd St, Miami FL 33127 negli Stati Uniti D’America. Wynwood è uno dei quartieri più vivaci della città, solo pochi anni fa era un quartiere industriale di Miami, pieno di magazzini, oggi grazie a un’oculata riqualificazione urbana è diventato un vero paradiso terrestre per gli amanti della street art. Passeggiando per le strade di questo distretto si respira a pieni polmoni un fermento artistico e culturale che ha dato vita ad uno dei quartieri più affascinanti e sorprendenti della città.



L’opera presentata alla mostra da Massimo Paracchini è un lavoro informale, aniconico, una pittoscultura, intitolata “Kromohypnosis Vortex in Pentachromia before Big Bang” e che vuole raffigurare l’origine di tutte le differenze e le infinite sfumature nell’Universo rappresentate dai vari colori originati dall’atomo – vortice e dal suo eterno movimento rotatorio, percepito dall’artista in psykotrance che con la sua sensibilità particolare, in una perenne estasi assoluta del pensiero e dell’anima, darà origine ad una nuova opera in grado di trasmettere al fruitore sempre nuove sensazioni sia tattili che visive.

Anche questa mostra come quella a Palma di Maiorca è stata organizzata da ArtBox.Groups di Zurigo. Attualmente Massimo Paracchini ha in corso una mostra personale alla Galleria Nelson Cornici di Vercelli e diverse opere esposte alla Galleria Noli Arte di Noli.