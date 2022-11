Le pagelle della Pro vista contro il Sangiuliano

Rizzo: Si fa trovare pronto nelle poche occasioni pericolose create dal San Giuliano 6

Iezzi: Gara di sostanza, attento in copertura si fa vedere spesso anche nell'impostazione: suo assist per la rete di Comi 6.5 (36’ st Renault fa quello che gli chiede il mister contenendo l'offensiva del San Giuliano 6)

Cristini: Attento e sicuro, soprattutto nel finale quando il San Giuliano premeva alla ricerca del pari. Sul rigore solo l'arbitro vede l'intervento su Anastasia 6

Perrotta: Un gol "alla Comi" un altro sfiorato (grande intervento del portiere) oltre a una prova sicura nei 90': 6.5

Iotti: Un'altra eccellente prestazione fatta di combattimento e giocate preziose 6.5

Calvano: un lavoro a volte oscuro ma prezioso a supporto della squadra 6

Corradini: buona visione di gioco, entra nel vivo della manovra e smista palloni interessanti ai compagni 6.5

Saco: coraggioso, fa sentire la sua presenza in mezzo al campo oltre a qualche spunto in fase offensiva 6 (26′ st

Emmanuello: il fatto di tornare in campo dopo oltre 250 giorni è già una vittoria 6)

Vergara: il San Giuliano offre pochi qualche buona giocata anche se non incide come in altre occasioni 6

Comi: sblocca il risultato dopo 11' che indirizza la gara. Una presenza che è sempre un pericolo per le difese avversarie 6.5 (36’ st Mustacchio: entra bene nel match: tiene palla e tenta alcune incursioni nei sedici metri gialloblù 6)

Della Morte: Fa movimento e lavora per la squadra sacrificando alcune giocate a lui abituali 6 (13′ st Arrighini: nei minuti in cui è chiamato in causa si fa vedere nei sedici metri avversari e solo Sopito gli nega il gol 6).

Paci: buona lettura del match e anche i cambi danno l'effetto voluto 6.