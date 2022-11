Troppo ubriaco, barcolla in strada

Allarme a Viverone per un passante in difficoltà. È successo intorno alle 22 di ieri, 26 novembre. Sembra che non si reggesse in piedi: una volta sul posto, i sanitari hanno prestato soccorso all'uomo, un 65enne di Roppolo, completamente ubriaco. Caricato sull'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.