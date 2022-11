Tre "Aperitivi con il Notaio" tra gli eventi del convegno della Società Storica

Il Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris, ha realizzato nei giorni 24/25 e 26 novembre tre incontri pomeridiani con il titolo “Aperitivo con il Notaio” che sono stati inseriti come eventi collaterali all’VIII Convegno della Società Storica Vercellese.

Alessandra Cesare, studiosa e profonda conoscitrice di archivi e biblioteche, ha guidato i numerosissimi soci presenti in avvincenti vicende legate alla professione notarile tra il XII e il XIV secolo, anni in cui la vita sociale era molto differente rispetto a quella attuale e quindi, altrettanto succedeva per la professione notarile.

Il presidente Tino Candeli dice che: «Il Circolo Ricreativo è onorato di essere stato partner di questo importantissimo evento della società storica e ringraziamo il suo presidente Giovanni Ferraris; è poi doveroso un ringraziamento ed un grande complimento ad Alessandra Cesare che ha saputo coinvolgere i presenti presentando con simpatia uno spaccato della società medievale attraverso le carte notarili da lei studiate».