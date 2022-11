Tormenta la ex con pedinamenti e telefonate. In arresto per stalking

Nonostante fosse destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore, ha continuato a tempestare la ex con messaggi e pedinamenti. Così, alla fine, sono scattate le manette per un uomo, portato al Billiemme con l'accusa di stalking.

Una vicenda che, alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, riporta d'attualità i delitti perseguiti attraverso la legge Codice Rosso.

Il provvedimento restrittivo nei confronti dell'uomo, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, è stato eseguito giovedì.

Nonostante gli fosse stato notificato pochi giorni fa un ammonimento per atti persecutori previsto dall’art.8 del D.L. n. 11/09 da parte del Questore di Vercelli con il quale veniva invitato redarguito a desistere dalle condotte gravemente vessatorie nei confronti della donna, lo stesso ha perseverato tempestandola di telefonate, messaggi minatori e pedinamenti.

In seguito agli immediati accertamenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile e alle loro risultanze, la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti.

Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio odierno da personale della Squadra Mobile che, dopo aver rintracciato l’uomo ed espletato le formalità di rito, lo ha associato presso la locale Casa Circondariale.