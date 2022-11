Festa dell'Albero a Borgosesia, piantumazioni e progetti nuovi

Nei giorni scorsi a Borgosesia si è celebrata la Festa dell’Albero, organizzata dai Carabinieri Forestali di Varallo, in collaborazione con Legambiente, Comune di Borgosesia e AIB.

La cerimonia si è tenuta nel “pratone” che si trova nei pressi del Cimitero cittadino, dove ogni anno viene piantumato un nuovo albero come simbolo di rinascita e rispetto per l’ambiente: «Quest’anno abbiamo piantumato due nuovi alberi – spiega la vicesindaco Eleonora Guida, che ha partecipato alla cerimonia – ed è stato un vero piacere vedere i tanti bimbi delle scuole primarie prendere parte a questo importante momento: come assessore all’Ambiente sono stata piacevolmente colpita dalla sensibilità dei bambini nei confronti di questa tematica, un atteggiamento che fa ben sperare per il futuro».

La piantumazione di queste due nuove piante, che arricchiranno il patrimonio arboreo della città di Borgosesia, è stata l’occasione per una riflessione che sfocerà in un nuovo progetto: «Vedere gli allievi della nostra scuola primaria così attenti e predisposti all’attenzione verso l’ambiente – dice Guida – mi ha dato la concreta impressione che la cerimonia sia stata l’occasione per innaffiare piccoli semi, i nostri bimbi, che germoglieranno diventando adulti consapevoli e capaci di difendere l’ambiente naturale che abbiamo la fortuna di avere a Borgosesia. Bisogna coltivare questa predisposizione – aggiunge – e proprio per questo a breve incontrerò la dirigente dell’Istituto Comprensivo per riprendere il progetto, avviato nel 2017 a Borgosesia per la prima volta in Provincia di Vercelli, di portare l’educazione ambientale nelle aule scolastiche».