La Vercelli dei conventi e dei monasteri in mostra all'Archivio di Stato

E' dedicata a "De' conventi e de' monasteri dell'uno e dell'altro sesso" la mostra documentaria organizzata giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 novembre all'Archivio di Stato di Vercelli, nell'Auditorium di Santa Maria delle Grazie in cia Manzoni.

Questa mostra documentaria è dedicata ai progetti di trasformazione e reimpiego delle "fabbriche" di conventi e monasteri di Vercelli cui diede avvio la soppressione degli ordini religiosi in età napoleonica ed è organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Vercelli in occasione dell’VIII Congresso Storico Vercellese, dal titolo "La Chiesa Vercellese nel Medioevo (secoli XI-XV)" organizzato dalla Società Storica Vercellese.

Qui di seguito il calendario e gli orari del congresso: giovedì 24 e venerdì 25 novembre dalle ore 9.15 alle 12.15 al mattino e dalle ore 12.45 alle ore 15.45 al pomeriggio; sabato 26 novembre dalle 15 alle 19.

​​La mostra "De' conventi e de' monasteri dell'uno e dell'altro sesso" continuerà a essere visitabile dal 28 novembre al 28 dicembre nei seguenti giorni e orari: da lunedì 28 novembre a mercoledì 28 dicembre. Dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.15 alle ore 12.15 al mattino e dalle ore 12.45 alle ore 15.45 al pomeriggio.

La mostra sarà presente anche all'Archivio Storico del Comune di Vercelli, nel Palazzo della Biblioteca Civica con i seguenti orari: giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 novembre dalle ore 9 alle ore 17.