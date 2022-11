«Partecipanza: la giunta di Trino cede ai cacciatori»

Speravamo che quanto votato all’unanimità dal Consiglio Comunale nel novembre 2018, punto di arrivo di un lungo lavoro volto ad allargare le aree protette e rafforzare il parco della Partecipanza e il parco del Po, rappresentasse un punto di non ritorno e, soprattutto, un impegno valido per tutti.

Evidentemente ci sbagliavamo. La giunta Pane, con la delibera 126 dello scorso 27 Ottobre, chiede che vengano cancellati gli ampliamenti delle aree protette, così da dare libero sfogo ai desiderata dei cacciatori e delle associazioni venatorie, utilizzando come palese scusa la proliferazione dei cinghiali, tema serio e reale ma che di certo non si risolve cancellando con una penna qualche confine dei parchi.

Insomma, la tutela della natura non è una priorità per il sindaco e i suoi assessori che, senza farsi grossi problemi, si rimangiano quanto deciso pochi anni fa e cedono alla lobby della caccia.

Su questa vicenda ci eravamo espressi esattamente un mese fa quando alcune Giunte Comunali, supportate dalla Provincia di Vercelli, avevano cominciato ad approvare delibere fotocopia in cui si diceva sostanzialmente una cosa: bisogna garantire ai cacciatori di poter avere più aree a disposizione per poter sparare, in particolar modo assicurando loro l’accesso alle poche aree boscate presenti in questa zona di pianura e alle aree golenali del Po. Nessun accenno invece al ruolo centrale dei parchi e delle aree protette nel tutelare il patrimonio naturale e la biodiversità, alla sicurezza delle persone, all’opportunità di valorizzare il nostro territorio per una fruizione turistica.

Nel quadro degli ampliamenti delle aree protette votato nel 2018, i vantaggi per Trino erano particolarmente evidenti, grazie all’inserimento nel perimetro del Parco di un’ampia area contigua che comprendesse il sistema delle Grange, unificando così la zona compresa tra San Genuario, San Silvestro e la Partecipanza, oltre che riconoscendo nuove tutele alla zona dell’asta fluviale. In pratica la nostra città si veniva a trovare in una sorta di “abbraccio verde” con a Nord il bosco e le risaie di Lucedio e a Sud il fiume.

Oggi invece questa vergognosa retromarcia.