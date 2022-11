Un Comitato per salvare la scuola "Ortensia Marengo"

Nasce un Comitato spontaneo per fermare la demolizione della scuola Ortensia Marengo di Cigliano. Il primo atto del neonato gruppo è una petizione «per fermare una decisione irragionevole, immotivata e dannosa», si legge in una nota stampa.

«Per iniziativa del Comitato spontaneo “Salviamo la Ortensia Marengo”, composto da cittadini, genitori, insegnanti e nonni di Cigliano, è stata lanciata una petizione popolare nella quale si chiede alla giunta comunale di Cigliano: di sospendere la decisione di abbattere la scuola dell'infanzia di via P. Bertazzi e di non procedere alla costruzione di un nuovo edificio per una spesa di 3 milioni 400mila euro; di effettuare rapidamente, coinvolgendo un'autorità tecnica indipendente, un collaudo che dimostri e certifichi l'esistenza di effettive criticità dell'edificio, tali da non consentirne un ordinario ricupero».

Si potrà firmare nei banchetti allestiti dal Comitato nei giorni di mercato o rivolgendosi agli esercizi commerciali L'angolo dei sapori, Panetteria Roppolo, Reale calzature, Lorenzo Scusello calzolaio, Panetteria Vezzoli, Pollicino, Unipol Assicurazioni.

Per sottoscrivere la petizione o collaborare alla raccolta delle firme ,si può contattare il Comitato mediante la mail: salviamolortensiamarengo@gmail.com

«Il Comitato - spiegano i promotori - è sorto a seguito delle numerose iniziative di protesta per la scelta della Giunta comunale di abbattere la Ortensia Marengo e intende assicurare una costante informazione ai cittadini ciglianesi per evitare che venga resa operativa una decisione che, al momento, appare irragionevole, immotivata e dannosa. Il Comitato sta valutando anche altre iniziative in ordine alle notevoli risorse di denaro pubblico già impegnate senza che finora siano state individuate adeguate soluzioni per riattivare la Ortensia Marengo».