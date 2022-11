«Cemex di Saluggia, la Regione tuteli i lavoratori»

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi il Movimento 5 Stella ha portato in Consiglio regionale la voce dei lavoratori del cantiere del “complesso Cemex” di Saluggia. Nel Comune del vercellese è presente un sito dove si contano circa 300 metri cubi di rifiuti liquidi radioattivi, di cui 125 a più alta attività, che provengono principalmente dalle campagne di riprocessamento degli elementi di combustibile irraggiati condotte negli anni '70 e ’80.

Proprio per solidificare quei rifiuti liquidi è partito un progetto che prevede la realizzazione del complesso Cemex (CEMentazione EurEX),all’interno del quale i rifiuti saranno cementati e condizionati. A luglio del 2020 è stato pubblicato un bando di gara per i lavori di completamento, vinto dalla Cemex 2023. Nei giorni scorsi i giornali hanno raccontato le preoccupazioni dei lavoratori dell’azienda, con il sindacato Feneal Uil Piemonte che ha presentato una nota ufficiale alla Prefettura di proclamazione dello stato di agitazione.

Il timore è che possa venire revocato il contratto di appalto per alcune problematiche sorte con la stazione appaltante Sogin. La Cemex 2023, sempre dalle colonne dei giornali, ha chiarito che farà il possibile per dare continuità alla retribuzione dei lavoratori, nonostante il fermo del cantiere. Ma nello stesso tempo non potrà garantire l'occupazione a lungo termine dei dipendenti.

Oggi circa 100 famiglie rischiano di perdere un lavoro della durata di 10 anni, tra realizzazione dell'impianto e la fase di controllo e manutenzione. È necessario che la Giunta regionale si adoperi in prima persona per tutelare i posti di lavoro, prima che sia troppo tardi.