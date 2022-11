Trino verso il Natale: dal pattinaggio alla cena di Cavour, primi eventi

Si avvicinano le festività natalizie e il Comune sta completando il programma degli eventi che animeranno la città già a partire da fine mese fino a inizio gennaio. Un calendario di proposte ricco e articolato, che spazia dalle tradizionali luminarie al presepe, dai momenti liturgici agli incontri culturali e allo sport, dall’enogastronomia al teatro e la musica, dai giochi alla fiera per le vie del centro.

Il primo appuntamento per i trinesi sarà già sabato 26 novembre, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Audisio, ma probabilmente la conferma più attesa, l’iniziativa che dà il vero senso della festa sono le luci di Natale, che tornano anche quest’anno e anzi, riserveranno una sorpresa che saprà certamente affascinare i più piccoli, ma non solo.

«Siamo consapevoli, purtroppo, che sarà un Natale difficile e, a suo modo, di sacrificio – commenta il sindaco di Trino, Daniele Pane - La pandemia, che ancora getta le sue ombre, e le conseguenze economiche di una guerra scriteriata ci impongono scelte e rinunce. Trino, tuttavia, festeggerà come al solito, con tante luci e questo grazie all’attenzione dell’amministrazione, unita a un pizzico di buona sorte, che ci consentiranno di godere delle stesse luci e degli stessi svaghi degli anni scorsi, seppur nel rispetto della sostenibilità ambientale. Comincio fin d’ora a ringraziare tutte le associazioni e i privati coinvolti nell’organizzazione per il loro contributo indispensabile e tutti i volontari».

Il calendario completo è in via di completamento, i ntanto sono già aperte le prenotazioni per Voilà Cavour, al Mercato coperto venerdì 2 dicembre, una serata di rievocazione enogastronomica Cavouriana con intrattenimento musicale e teatrale. Il costo è di 32 euro a persona, prenotazione obbligatoria solo via WhatsApp al 392.4113998.

Altro appuntamento da segnare il Veglione di Capodanno, sempre presso il Mercato coperto, con cenone, concerto, dj set e animazione per i bambini. Maggiori informazioni sono disponibili al link capodanno-trino-2023.