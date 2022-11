Riconoscimenti a chi si è distinto (senza cercare notorietà)

SANTHIA' - Tornano gli ambiti premi “Per la mia Santhià” e “Giovani Talenti”: in questi giorni l'amministrazione comunale è alla ricerca di persone che si distinguono per meriti particolari per ciò che fanno o hanno fatto per la città e invita chiunque a fare un nome e un cognome, perché queste persone possano venir premiate. Ma vediamo di cosa si tratta: "Il premio Per la mia Santhià è dedicato a persone chesi sono contraddistinte per meriti sociali, sportivi, letterari, dando lustro con il loro impegno a tutta Santhià - spiega il sindaco Angela Ariotti - condizione essenziale è che si tratti di persone che fanno tutto questo senza clamore e spesso rifuggendo dalla notorietà".



"Giovani talenti", invece, vuole essere il modo di premiare ragazzi e

ragazze che si sono contraddistinti per meriti scolastici, accademici,

lavorativi o sportivi ed è giusto e bello che vengano riconosciuti da

tutti.

“La nostra Città è piena di persone che si sono contraddistinte

in una maniera o nell'altra, solo che magari non tutti ne siamo a

conoscenza: per questo chiediamo una mano ai santhiatesi, non vogliamo perdere occasione per premiarli e ringraziarli a nome di tutta la Città - spiega il primo cittadino - abbiamo già una lista di nomi che

ci è stata segnalata ma chiediamo di fare altrettanto: segnalate se

conoscete qualcuno che secondo voi sarebbe da premiare". Chiunque

volesse fare una segnalazione può farlo scrivendo a

scuola@comune.santhia.vc.it