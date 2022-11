Virgo Fidelis: messa e commemorazione in Sant'Agnese - FOTO

Nella mattina di oggi 21 novembre, alle ore 11, nella chiesa di Sant’Agnese in Vercelli, si è celebrata la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Il rito religioso, officiato da monsignor Giuseppe Cavallone, vicario per il clero della diocesi di Vercelli, ha registrato la presenza di tutte le principali autorità civili e militari cittadine, nonché di una nutrita rappresentanza dei Carabinieri del capoluogo, in servizio e in congedo, per un attimo di riflessione sull’importanza delle attività svolte in favore della cittadinanza e a difesa delle Istituzioni democratiche, oltre che di ricordo per i commilitoni di ogni ordine e grado caduti, in particolare quelli che in ogni tempo e luogo hanno rimesso la vita nello svolgimento del servizio. Al termine della funzione religiosa, durante la quale si è recitata anche la “Preghiera del Carabiniere”, si è data lettura della motivazione della medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Bandiera dell’Arma per l’eroismo dimostrato nella Battaglia di Culqualber, in Abissinia, conclusasi il 21 novembre 1941, allorché i componenti del Battaglione Carabinieri, accerchiati dalle forze avverse, resistettero fino allo stremo, in gran parte immolando le loro giovani vite.