Sos per uno stimato medico: non dà sue notizie dal 15 novembre

C'è grande preoccupazione, tra amici e colleghi, per l'improvvisa scomparsa di Andrea Calcaterra, medico novarese del quale non si hanno notizie da giorni. Calcaterra, 51 anni, è un radiologo dell'ospedale Maggiore di Novara che lavora nell'ambulatorio di Galliate e svolge attività esterna in altre strutture come il centro medico Sant'Ambrogio di Novara e, nel biellese, la Casa della Salute di Sandigliano. L'ultima segnalazione su di lui risale al 15 novembre a Verres Issogne. L'uomo era al volante di un Tiguan grigio scuro targato Fl735RK. La richiesta, in caso di notizie, è di contattare i carabinieri.

Tra i tanti amici che in queste ore hanno condiviso l'appello anche il consigliere regionale vercellese Alessandro Stecco.

«Ho aspettato anche io in silenzio sperando che la sua scomparsa si risolvesse quel giorno, il giorno dopo, il giorno dopo ancora - spiega in un post - Ho provato a telefonargli e scrivergli come tanti amici e colleghi... senza risposta. E' Andrea Calcaterra, un collega novarese a cui tutti vogliamo bene, simpatico, bravo, umano. Aiutateci a trovarlo, qualsiasi notizia o avvistamento può essere utile ai Carabinieri».