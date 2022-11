La Protezione civile vercellese impegnata per la visita del Papa ad Asti

Anche i volontari di Vercelli e provincia erano presente in prima linea nella macchina organizzativa che ha gestito la visita di Papa Francesco nelle terre d'origine del vicino astigiano.

Tra gli oltre 400 volontari della Protezione civile del Piemonte appartenenti al Coordinamento Regionale, agli Aib (Antincendio Boschivo) ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Ana impegnati ad Asti per la visita di Papa Francesco, vi è anche il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile Vercelli con al sua interno una pattuglia del gruppo comunale di Vercelli.

Sotto il coordinamento, per la squadra vercellese, del presidente Dario Colangelo, i volontari hanno prestato servizio ancora una volta con impegno e dedizione: una ventina di volontari del Coordinamento di Vercelli impegnati a garantire il supporto e assistenza ai fedeli lungo il percorso del Papa nelle vie di Asti e nello stadio dove il Papa ha incontrato i giovani. «Anche in occasione di questo evento i volontari di Protezione Civile, grazie alla loro professionalità, sono stati uno dei punti di riferimento per i fedeli», dichiara Marco Fassero, presidente del Coordinamento Regionale – che ha voluto ringraziare Tutti i volontari per il loro impegno e la loro partecipazione.

A ringraziarli, in un post diffuso sui canali social, l'assessore comunale alla Protezione civile, Giancarlo Locarni. «In questa due giorni del Pontefice in Piemonte non si può che ringraziare, ancora una volta, la dedizione delle centinaia di volontari presenti - dice -: un impegno mai scontato ma sempre presente per queste fantastiche persone che donano tempo e competenza agli altri. Vercelli tramite i propri volontari, saluta il pontefice e si augura di rivederlo presto in Piemonte».