Pro Vercelli - Pergolettese 1-1 (misero punto)

Pro Vercelli costretta a rimandare il brindisi con la vittoria casalinga che manca dalla sfida con il Piacenza. I bianchi di Paci sono fermati al Robbiano-Piola 1-1 dalla Pergolettese. Risultato sostanzialmente giusto con i gialloblù, intenzionati a onorare al meglio i novant'anni di storia più intraprendenti nella prima frazione, Pro arruffona che, nonostante il vantaggio al 40' di Della Morte (rigore) si è fatta raggiungere al 47' sempre su rigore.

Con il rientro di Cristini dalla squalifica Calvano torna a centrocampo Corradini in regia. In attacco Arrighini preferito a Comi mentre Mustacchio agisce nel ruolo di Vergara out per squalifica. Parte meglio la Pergolettese che sollecita subito la retroguardia dei bianchi. Un'azione pericolosa di Bariti, tre calci d'angolo consecutivi e un intervento di Rizzo su Artioli con Corradini che perfeziona il disimpegno sono il biglietto da visita dei gialloblù nei primi minuti. La Pro cerca di rompere la pressione con Della Morte e Arrighini (9') che servito da Corradini perde l'attimo prima di calciare e viene anticipato da Lambrughi. Il centrale gialloblù- Ma sono sempre i lombardi a controllare la situazione soprattutto a centrocampo dove i bianchi non riescono a carburare.

Al 12' altro brivido per la Pro: Rizzo scivola in uscita e favorisce Bariti che però da posizione non ottimale colpisce il palo. Se la Pergolettese prova a fare gioco i bianchi s'affidano a fiammate: come 13' quando Mustacchio serve Arrighini che di testa costringe Soncin a una respinta non semplice. Ancora Arrighini ci prova al 24' su traversone di Iotti ma con scarsi risultati (palla alta). Il canovaccio tattico del match non cambia: Pergolettese che prova a spingere, soprattutto sulla corsia destra dove Bariti salta i suoi controllori, con i bianchi di Paci, però, più ordinata nei disimpegni.

Match sul filo dell'equilibrio che si sblocca al 40' quando Lambrughi atterra Arrighini: l'arbitro non ha dubbi: rigore che Della Morte trasforma con freddezza spiazzando il portiere: 1-0. La Pro insiste e Mustacchio mette in mezzo per Calvano: colpo di testa sul fondo. In pieno recupero il pari della Pergolettese: intervento di Mustacchio su Guiu che l'arbitro punisce con il rigore: Calcia Cancello e fa 1-1.