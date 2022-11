Alice Castello conferisce la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri

Il programma prevede una serie di eventi significativi aperti a tutta la cittadinanza. Si inizia alle 9.15, presso la Casa degli Alicesi in Piazza Cagliano, ove si assisterà all'alzabandiera con il saluto delle Autorità e dei militari presenti. La consegna in forma ufficiale della cittadinanza onoraria all'Arma nelle mani del gen. Di Stasio è prevista invece per le 10; a seguire la Santa Messa in onore del patrono del paese, San Nicolao. L' intera cerimonia verrà accompagnata in ogni fase del suo svolgersi dalla Banda musicale "D.Lepora" diretta dal maestro Gianni Sarasso.