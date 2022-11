Binter offre più di 8.000 posti per volare alle isole Canarie questo inverno

La compagnia aerea lancia una promozione speciale con la quale sarà possibile acquistare biglietti a prezzi molto convenienti per volare dal giorno 11 gennaio al 31 marzo 2023.

La compagnia aerea Binter offre 8.448 posti per volare alle Isole Canarie da Torino (TRN) , Venezia (VCE) e Firenze (FLR) durante la stagione autunno-inverno ovvero da novembre a marzo.

La compagnia aerea collega l’aeroporto di Torino Caselle – Sandro Pertini a quello di Gran Canaria tutti i martedì mentre Venezia - Marco Polo e Firenze - Amerigo Vespucci i voli partono ogni sabato per tutto l'anno.

La compagnia aerea, su queste tratte, offre ai passeggeri la possibilità di viaggiare al medesimo costo in qualsiasi isola delle Canarie, con voli di collegamento senza costi aggiuntivi e, approfittando dell'elevato numero di connessioni quotidiane che agevolano i trasferimenti interni tra le Isole.

I passeggeri di queste rotte godranno anche di altri vantaggi offerti da Binter, come il servizio di bordo di alta gamma concepito per garantire al cliente un’eccellente esperienza, che comprende un aperitivo gourmet in omaggio durante il volo e un viaggio confortevole a bordo della sua moderna flotta di aeromobili Embraer.

Collegamento con Dakar

Dalla scorsa estate, la compagnia aerea collega Torino al Senegal. La partenza dall'Italia è programmata per ogni martedì alle ore 16:55, con atterraggio a Gran Canaria alle 20:15. Il volo per il Senegal è previsto alle 23.35, con arrivo alle 02.05.

Il volo di ritorno da Dakar decolla ogni martedì alle ore 03.05, per la coincidenza del volo dall'aeroporto delle Isole Canarie verso Torino delle ore 11.00, con arrivo nella città italiana alle ore 16.00.

Stopover: due isole in un solo viaggio

La compagnia aerea Binter offre Discover, uno stopover che permette ai passeggeri di visitare due isole nello stesso viaggio, con un piccolo supplemento aggiuntivo. Al momento dell'acquisto, il cliente può scegliere se usufruire dell’opzione durante il viaggio di andata o di ritorno, con una sosta massima di sette giorni.

Il soggiorno può essere effettuato a Gran Canaria prima di raggiungere la destinazione finale in una qualsiasi delle isole dell'arcipelago ove è presente un aeroporto. In questo modo, la compagnia aerea facilita i passeggeri nel creare interessanti itinerari per scoprire, a soli 40 euro in più, due isole delle Canarie con un unico viaggio. Un vantaggio che sarà presto affiancato da offerte esclusive di negozi, hotel, ì autonoleggi e ristoranti dell'isola dello stopover.

Discover è già disponibile attraverso i diversi canali di vendita della compagnia: www.bintercanarie.it, al numero telefonico +39 0654242546 e nelle agenzie di viaggio, dove è possibile consultare condizioni e prezzi.

Promozione speciale

Binter lancia una promozione speciale con la quale è possibile acquistare biglietti a prezzi molto convenienti per volare dalle tre città italiane alle Isole Canarie, dal giorno 11 gennaio al 31 marzo 2023. Grazie a questa iniziativa, è possibile acquistare i biglietti, dal 14 al 28 novembre, a partire da 87,75 euro, a seconda della tratta, solo se si acquista un biglietto di andata e ritorno.

Informazioni sulla compagnia aerea Binter: 33 anni in volo

Binter è una compagnia aerea delle Isole Canarie che, fondata nel 1989, inizia ad operare nell’arcipelago delle Isole Canarie per offrire collegamenti fra le isole, focalizzandosi sul servizio pubblico. Nel 2005, la compagnia inizia ad operare voli anche oltre le Canarie, con l’obiettivo di offrire collegamenti diretti verso altri mercati. Un’offerta in continua crescita, che conta oggi 18 rotte internazionali, con destinazioni in Africa (Marrakech, Agadir, Dakhla, El Aaiún, Guelmin, Fez, Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal), Portogallo (Madeira, Ponta Delgada) e, dallo scorso anno anche in Francia (Lille, Marsiglia e Tolosa) e in Italia (Torino, Venezia e Firenze).

Inoltre, la compagnia offre 13 ulteriori rotte per destinazioni spagnole, fuori dalle Canarie. L’impegno costante verso l’innovazione ha permesso a Binter di ottenere 7 volte il premio conferito ogni anno dall’ERA (European Regions Airline Association) alle migliori compagnie aeree. Inoltre, ha ottenuto diversi riconoscimenti anche da Tripadvisor e dall’agenzia di viaggi eDreams per il livello di qualità offerta e la soddisfazione dei suoi passeggeri. Binter vanta una delle flotte più moderne in Europa. È infatti, la prima compagnia aerea del continente ad operare con l’Embraer E195-E2, il jet a corridoio unico più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria, di cui ha acquistato altre cinque unità. Ch-aviation, il fornitore svizzero di servizi di intelligence a compagnie aeree, ha premiato Binter per il rinnovo costante della sua flotta, tra le più giovani d’Europa. Nella sua strategia aziendale, Binter punta sulla sostenibilità, come dimostrato dall’investimento in aerei più efficienti e rispettosi dell’ambiente, dall’utilizzo di apparecchiature dalla ridotta carbon footprint, anche nelle operazioni a terra e dalla sostituzione della plastica con materiali monouso e biodegradabili per il servizio a bordo.