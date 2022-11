Frontale tra due auto sulla Vercelli - Novara. Un ferito in codice rosso

Ancora un grave incidente sulla sp 11 Vercelli - Novara, tra Cameriano e Orfengo, alle porte del vercellese.

E' avvenuto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 15, nei pressi della curva del motel Piranha: due auto si sono scontrate frontalmente per cause da accertare. Dopo l'impatto, una vettura è finita fuori strada, l'altra, con il muso completamente distrutto, si è fermata in mezzo alla carreggiata.

Due i feriti: un uomo di 47 anni è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso, dopo l'intervento del personale del 118, mentre l'altro conducente, di 39 anni, è stato ricoverato in codice giallo.

Sul posto, per i soccorsi una squadra dei Vigili del Fuoco che si è occupata della messa in sicurezza della zona. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico lungo la tratta Vercelli - Novara, bloccato fino al completamento delle operazioni di soccorso.