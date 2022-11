Contributi per il pagamento delle bollette idriche

Fondi per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’acqua: scade il 16 dicembre il termine per la presentazione delle domande. A ricordare i requisiti per accedere al sussidio è l'assessore ai Servizi sociali del Comune, Francesco Nunziata.

«Si tratta di fondi stanziati da ATO 2, ente che raggruppa le società che si occupano dell’erogazione dell’acqua sul nostro territorio – spiega Nunziata -. Il contributo è destinato ai cittadini che, avendo i requisiti, presenteranno domanda entro il prossimo 16 dicembre. Invito i cittadini a verificare sul sito del Comune le modalità per inoltrare la domanda».

Per poter accedere ai contributi è necessario avere un indicatore Isee non superiore a 12mila euro per nucleo familiare (20mila per nucleo con più di 3 figli fiscalmente a carico);

«Gli interessati possono trovare i moduli, oltre che sul sito del Comune, anche nell’atrio del Comune di Borgosesia – conclude l’Assessore Nunziata – e poi possono consegnare i moduli firmati e corredati degli allegati richiesti presso gli uffici dei servizi sociali. Chi avesse difficoltà, può contattarmi direttamente oppure rivolgersi ai nostri uffici: come sempre, siamo a disposizione per aiutare i nostri concittadini».