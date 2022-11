Santhià: l'attenzione per i più piccoli, con un contributo, concreto

SANTHIA' - “Tutte le famiglie i cui bambini hanno frequentato l’asilo nido a Santhià nell’anno 2021, sia residenti che non, hanno ricevuto in questi giorni un contributo proporzionale ai giorni frequentati": lo annuncia il sindaco Angela Ariotti, spiegando che il Comune di Santhià è riuscito ad ottenere uno stanziamento dal Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni.

"Nell’ottica di sostenere e facilitare l’accesso ad un servizio così fondamentale per le famiglie, abbiamo deciso di destinare loro direttamente questi fondi, per un rimborso parziale delle spese sostenute per la rette - continua quindi il primo cittadino - per noi è fondamentale creare un ambiente favorevole alle famiglie con bambini piccoli, lo dimostrano nuovi servizi che abbiamo attivato come quello di pre e post scuola, oltre a iniziative simboliche ma molto apprezzate come “Benvenuti a Santhià”. "In una scelta importante come quella della formazione ed educazione dei vostri piccoli, grazie per aver scelto Santhià!”, conclude la Ariotti.