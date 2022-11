Natale nel Biellese: Partiti dal Mercatino degli Angeli, quest’anno realizzato nell’area della Passione di Sordevolo

Anche quest’anno, come ogni anno, il territorio biellese è pronto ad accogliere la festività d’eccellenza: il Natale. Ricco di tradizione, anche nel periodo delle festività natalizie il Biellese ama organizzare iniziative che mettano in risalto la bellezza delle montagne e la creatività di chi le vive. Il calendario degli eventi a cui si potrà partecipare nei mesi di novembre e dicembre è già molto ricco, tra presepi e mercatini a tema.

Il primo appuntamento è iniziato da Sordevolo: è cominciato lo storico Mercatino degli Angeli che, quest’anno, è giunto alla sua 20° edizione e che resterà aperto tutti i weekend da domenica 13 novembre sino a domenica 11 dicembre. Una tradizione ormai radicata in un paese di circa 1300 abitanti che, da molti anni, si impegnano per portare avanti e migliorare questo celebre appuntamento. Per festeggiare questo traguardo ventennale, l’organizzazione ha deciso di ospitare il Mercatino nella stessa area che quest’estate ha visto portare in scena la Passione di Sordevolo: un modo per unire e valorizzare due tradizioni molto sentite del territorio, come buon auspicio per il futuro. I più piccoli saranno nuovamente accolti da Babbo Natale, che ha preparato molte sorprese; l’evento sarà abbellito da musica natalizia in diffusione e da più esibizioni dal vivo di carattere artistico-sportivo e musicale.

Gran parte dell’area espositiva è stata allestita direttamente all’interno dell’anfiteatro, dove i visitatori potranno ancora trovare la scenografia della Passione completamente montata e, per l’occasione, adattata al contesto natalizio. All’esterno dell’anfiteatro non mancheranno le icone del Mercatino, come la Baita daj Plinat con caldarroste cotte al momento, il Bar degli Angeli dove verranno serviti vin brulè e cioccolata calda degli Angeli, e le immancabili bancarelle distribuite su tutta l’area adiacente l’anfiteatro, fino alla zona antistante il Ristoro Pratovalle, vicino al quale saranno posizionati la biglietteria e l’ingresso del Mercatino. Adiacente all’area espositiva è a disposizione un ampio e comodo parcheggio.

Collateralmente alla realtà espositiva del Mercatino, in paese resterà aperto il Museo della Passione presso la chiesa di Santa Marta (con orario continuato 10:00-18:00) e, tra le vie del paese, saranno aperte le attività locali. In centro paese avranno inoltre luogo – nelle diverse date – attività dedicate a tutti, mostre di vario genere e più raduni di particolari veicoli.

Il biglietto d’ingresso al Mercatino degli Angeli ha il costo di € 2 (gratuito per bambini fino a 12 anni e per i residenti) e comprende l’ingresso all’area espositiva, al Museo della Passione e alle mostre ospitate nelle varie strutture in centro paese.

Per informazioni: www.ilmercatinodegliangeli.it

I prossimi appuntamenti:

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo

Nel magico scenario del Ricetto di Candelo - uno dei Borghi più belli d’Italia - ritorna il Borgo di Babbo Natale, realizzato dalla Pro Loco di Candelo con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Candelo. Nella cornice d’eccezione del borgo, in cui vivere l’atmosfera magica del Natale, nei weekend 19, 20 e 26, 27 novembre e 3, 4, 8, 9, 10 e 11 dicembre i bimbi potranno incontrare Babbo Natale nel suo ufficio postale, che risponderà alle loro letterine; potranno inoltre, tra le rue medievali, seguire un piccolo percorso dedicato proprio a loro, alla scoperta del borgo e degli angoli caratteristici. Per tutti invece, per immergersi in questo Natale ritrovato dopo la pandemia, ritorna anche il caratteristico mercatino natalizio, tra sapori e idee regalo, in un’atmosfera da sogno che saprà incantare grandi e piccini.

Per informazioni: www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale

Presepe Gigante di Marchetto

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 sarà aperto il Presepe Gigante di Marchetto, con molta probabilità il più grande d’Italia, giunto quest’anno alla sua 35° edizione; nato a Marchetto, la frazione mossese dalla quale prende il nome, ora viene allestito nel centro storico di Mosso, nel comune biellese di Valdilana. È composto da duecento figure a grandezza naturale, collocate tra le vie e gli angoli più caratteristici del paese del Biellese orientale, che ripropongono i mestieri di un tempo e i momenti di vita della comunità mossese. Il percorso di visita è di circa un’ora, è libero e aperto ogni giorno dalle ore 10:00 alle 22:00, suggestivamente illuminato nelle ore serali. Sono previste animazioni nelle giornate festive.

Per informazioni: www.presepegigantemarchetto.it

Presepe Meccanico di Callabiana

Callabiana è, da anni, un punto di riferimento importante per gli amanti delle tradizioni natalizie, grazie al grande Presepe Meccanico situato nell’oratorio di San Carlo, in frazione Nelva. Il presepe è vivacizzato da un centinaio di piccole figure che si animano davanti al paesaggio biellese, in cui si riconoscono il Mucrone e il Santuario di Oropa. Il Presepe Meccanico sarà aperto tutti i giorni, dal 3 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023, e sarà attivo dalle 14:30 alle 17:30 (nei giorni feriali) e dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 (nei giorni festivi e prefestivi).

Al presepe meccanico si aggiunge, dal 2018, l’iniziativa dei Presepi nel Bosco: circa 70 rappresentazioni natalizie vengono collocate nei sentieri tra le diverse frazioni e incastonate tra i rami del bosco. I Presepi nel Bosco sono visitabili tutti i giorni, dal 3 dicembre al 15 gennaio, senza alcun vincolo orario.

Nel caso in cui qualcuno fosse interessato a portare il proprio presepe da posizionare nel bosco, c’è ancora tempo. Per informazioni: 348 0304293 (Luigi)

Per informazioni: https://www.facebook.com/presepedicallabiana

I trecento Presepi di Postua!

Quella di Postua, nel Biellese orientale al confine con la Valsesia, è probabilmente la più grande rassegna italiana di presepi, in rapporto al numero degli abitanti. Tutte le famiglie del paese si impegnano in questa tradizione preparando quasi trecento presepi nel suggestivo centro storico e nelle frazioni, con allestimenti nei portoni, nelle fontane e nei corsi d’acqua. Sono previste animazioni con un trenino, un Babbo Natale per i più piccoli, rappresentazioni teatrali e spettacoli. L’apertura di quest’anno sarà giovedì 8 dicembre 2022, e saranno visibili fino a venerdì 6 gennaio 2023.

Per informazioni: Tel. 015 760303 / 015 7690006 (Municipio).