Tornano le clementine per sostenere il centro antiviolenza Eos

Per il secondo anno tornano le clementine Igp per la campagna contro la violenza sulle donne sostenuta da Confagricoltura Donna e Soroptimist International Club Vercelli, in collaborazione con il Comune di Vercelli.

«Un acquisto importante per un gesto di vera solidarietà a favore delle donne vittime di violenza del Centro Antiviolenza Eos di Vercelli, cui sono destinati i fondi raccolti», spiegano dal Comune.

Lo scopo dell'iniziativa sarà sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della violenza contro le donne e affermare il valore dei loro diritti e della loro dignità; donare un supporto economico al centro antiviolenza, che svolge un'azione di contrasto del fenomeno della violenza a danno delle donne, grazie alla loro accoglienza telefonica, ai colloqui personali, all’ospitalità in case rifugio, alla consulenza legale.

«Vi aspettiamo martedì 22 novembre dalle 9 alle 12 in piazza Zumaglini, lato borsa merci per aderire all'iniziativa»: è l'invito di Natalia Bobba, presidente di Confagricoltura Donna, Rita Chiappa Silvestri (Soroptimist di Vercelli) e Ketty Politi, assessore alle Politiche Sociali.