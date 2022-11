Stroncato a 63 anni da un malore improvviso

Lutto, a Gattinara, per la morte improvvisa di Claudio Zanetta, per molti anni meccanico e titolare di un'auto officina in via Monte Grappa. L'uomo, che aveva 63 anni e da qualche tempo aveva raggiunto la pensione, viveva a Lozzolo insieme alla moglie Fabrizia e si dedicava soprattutto alla nipotina, Ginevra.

A stroncarlo, sabato, un malore improvviso. Oltre alla moglie lascia i figli Alberto con Giulia e Gioele con Giorgia e la piccola Ginevra.

Il funerale verrà celebrato oggi, martedì 15 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara.