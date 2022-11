Fuori strada con l'auto: feriti tre giovani. Uno è grave

Tre giovani sono rimasti coinvolti, nella mattina di martedì 15 novembre, in un incidente avvenuto sulla Strada delle Grange, in Comune di Crescentino. Una vettura, una Opel Zafira è finita fuori strada capottandosi: a bordo tre giovani egiziani, residenti a Crescentino, rimasti feriti.

Per il più grave è stato necessario il trasporto in elisoccorso al Cto di Torino: per fortuna non sarebbe comunque in pericolo di vita. Gli altri due ragazzi sono stati ricoverati all'ospedale di Chivasso e hanno rimediato una prognosi di 21 giorni ciascuno.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Crescentino interventi per i soccorsi insieme ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre un ferito dalle lamiere, e del personale del 118.