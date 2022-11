Showcooking gluten free, ricette e una App per ristoranti e celiaci

Grande successo per lo Showcooking Gluten-Free svoltosi lunedì 14 novembre alla cucina di Casa Verdi e organizzato da Fipe Ascom insieme all'Associazione Celiachia Italia, rappresentata dalla delegata referente per Vercelli Loretta Lamberti.

E' stata l’occasione per far incontrare 15 ristoratori del territorio ed essere aggiornati sui nuovi progetti della Regione in materia di celiachia. Si è parlato anche delle opportunità forniti dall’Associazione ai ristoratori che vogliono affiliarsi - grazie all’ intervento della dietista Lucia Fransos. Infine è stato organizzato uno showcooking gluten-free tenuto dallo chef Federico Dorin, docente dell’Istituto Alberghiero di Carmagnola, con preparazione e degustazione di prodotti senza glutine.

«L’incontro è stato interessante sia per le informazioni pratiche che per le ricette proposte - commenta Jose Saggia, presidente Fipe-Ascom della provincia di Vercelli - ma soprattutto perché ha chiarito la grande opportunità per un capoluogo di provincia come Vercelli, di dare un’accoglienza qualificata e un servizio idoneo per chi ha problemi di celiachia».

Infine è stata segnalata l’App Aic che permette ai ristoratori di essere inseriti tra i locali aderenti al circuito nazionale Aic e altresì, per chi soffre di celiachia, di individuare le attività commerciali e di ristorazione dove trovare i prodotti idonei per la dieta celiaca.