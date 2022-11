Disturbi del comportamento alimentare: mostra fotografica e incontro con le famiglie

Si intitola “Body And Soul” il progetto fotografico che viene ospitato da sabato 19 novembre nello Spazio Gioin dell'Informagiovani di via Laviny 67 per trattare il tema dei disturbi alimentari che, negli ultimi anni, stanno diventando un problema anche maschile.

Curato dal fotografo Stefano Scherma con il patrocinio diMi Nutro di Vita, Associazione no-profit che da più di dieci anni si batte in un’opera d’informazione, supporto e sensibilizzazione sulle malattie del comportamento alimentare il progetto offre un percorso fatto di immagini per raccontare la vita, le emozioni e le sensazioni dei protagonisti, entrando nella loro quotidianità e mostrando come la malattia non sia né una questione esclusivamente femminile, né una questione estetica legata al peso corporeo.

La mostra, finanziata dalla cooperativa Start, è sviluppata da Mi Nutro di Vita in collaborazione con il Comune di Vercelli nell’ambito del progetto “LAI.V - Laboratori di Animazione e Innovazione - Vercelli”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili - anni 2020 e 2021 e promosso da Anci, con l’intento di creare uno spazio dedicato ai giovani e favorire la partecipazione civica.

«Le statistiche riguardanti queste malattie sono allarmanti in particolare per i giovani - ricorda l’assessore alle Politiche Giovanili, Emanuele Pozzolo – perciò risulta necessario poter sensibilizzate il territorio e fornire supporto alle famiglie». Anche per questo proprio l'associazione Mi Nutro di Vita ha attivato uno sportello di consulenza, gestito in collaborazione con l'Asl Vercelli.

L’inaugurazione della mostra (accesso libero fino ad esaurimento posti - consigliata prenotazione sul sito vercelligiovani.it) si terrà alle 17.30 di sabato in presenza dell’assessore Pozzolo, dell’artista, del presidente di Mi Nutro di Vita Sebastiano Ruzza e della giornalista Sabrina Falanga. Il progetto fotografico rimarrà esposto fino a sabato 26 novembre 2022 e sarà visitabile liberamente tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante la settimana saranno inoltre organizzati su prenotazione incontri rivolti alle scuole superiori del territorio. Giovedì 24 novembre alle ore 17.30 si terrà invece un incontro rivolto alle famiglie che vedrà coinvolti anche i professionisti dell’ambulatorio di psicologia dell’Asl di Vercelli.

«Ascoltare i giovani – conclude il sindaco, Andrea Corsaro – e favorire la loro partecipazione è un impegno che sta a cuore all’amministrazione comunale, che ha dedicato a questo scopo lo spazio Gioin di via Laviny».