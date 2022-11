“Tutankhamon ed oltre”: il mito, la scoperta, la maledizione

Un secolo fa, il 4 novembre 1922, la missione archeologica diretta da Howard Carter e sostenuta da George Hervert Carnarvon, dopo anni di disperate ricerche, faceva una delle più grandi scoperte della storia dell'archeologia, la tomba di Tutankhamon con il suo incredibile tesoro: la mummia, i sarcofagi e oltre 6000 reperti. Una scoperta che avrebbe rilanciato il mito del giovane faraone e la sua presunta maledizione, oltre a dare il via a una seconda Egittomania, dopo quella scaturita a seguito della campagna di Napoleone.

Venerdì 2 dicembre alle 17.30 al MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli, rende omaggio all'anniversario della scoperta con l’egittologa Sabina Malgora, direttore del Mummy Project e organizzatrice di mostre ed eventi, che terrà una conferenza dal titolo “Tutankhamon ed oltre” nel corso della quale tratterà un tema tra i più affascinanti in quanto racconta di una delle più grandi scoperte della storia dell’archeologia.

La Tutankhamonmania non è mai finita: è sufficiente il suo nome o una delle immagini più famose, come la maschera funeraria in oro, per far scaturire quel fascino e quella magia che solo l'antico Egitto sa creare.

Malgora, direttore del Mummy Project da lei fondato nel 2009, è egittologa ed archeologa, formatasi all’Università di Bologna e King’s College di Londra, con dottorato di ricerca all’Orientale di Napoli e curatrice di numerose collezioni egizie di musei del nord d’Italia, tra cui Trento, Brescia, Erba, Bergamo, Merano, Pavia. A Vercelli ha collaborato con il Museo Leone in diverse occasioni, in particolare ha curato lo studio della collezione egizia e ne ha pubblicato il catalogo. È molto attiva con conferenze ed eventi culturali, in particolare ha ideato, curato e diretto numerose mostre temporanee; collabora con trasmissioni televisive ed è stata oggetto di un documentario di SuperQuark. Ha scritto numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Il costo della conferenza è di 7 euro ed è obbligatoria la prenotazione ai contatti del MAC: 0161 649306; macvercelli@gmail.com.