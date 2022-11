Prosegue la cavalcata della S2M: sei vittorie e punteggio pieno

Imbattuta e a punteggio pieno dopo sei turni, la S2M Volley prosegue il proprio cammino nel campionato di serie D.

Opposte alla Due A Volley, De Ambrogio e compagne conquistano altri tre punti e la gara per 3-0. L’incontro ha visto le atlete di Gherardi e Vigliani, sempre in controllo della partita senza che le avversarie siano mai riuscite ad impensierire le biccolane.

All’inizio dell’incontro le bianconere schierano: Vattimo in palleggio, De Ambrogio opposta, Bertinazzi e Ogliaro centrale, Ippolito e Laura Lupo ali, con Saino Libero. Già nel primo set Ogliaro e compagne non hanno difficoltà a condurre l’incontro con il periodo che finisce per 25/16.

Non cambia la tendenza nella seconda frazione con la S2M che fa ancora meglio, conquistando il set per 25/14.

Nell’ultimo periodo la Due A contrasta le padrone di casa solo all’inizio, per poi cedere alla fine del match per 25/17.

Ancora una volta ispirata la giovane Vattimo in palleggio, mentre in attacco ottime percentuali per Ogliaro, De Ambrogio e Comello.

Una menzione particolare va al libero Gloria Saino, che oltre a giocare benissimo ha strappato gli applausi di tutto il pubblico presente, avversarie comprese, con due salvataggi nel secondo set, in tuffo e con una mano, permettendo alla S2M di conquistare due punti che sembravano persi.

Il prossimo impegno per Mastronardi e compagne è previsto per venerdì 18 novembre alle ore 20.30 contro la terza forza del campionato il Lilliput Settimo Torinese.

Un appuntamento molto impegnativo che dovrà essere affrontato con la massima concentrazione.

S2M VOLLEY VERCELLI – DUE A VOLLEY 3-0 (25/16 – 25/14 - 25/17)

S2M VOLLEY VERCELLI : Saino (L2), Bertinazzi (4),Ogliaro (12), Trasente, Fenoglio (2), Lupo Laura (4), De Ambrogio (8), Vattimo (3), Comello (8) Mastronardi (2), Ippolito (7), Avilia, Breda (L1).