Internazionali di Combs: oro per Giulia Perotti, alla prima convocazione in Azzurro

Alla sua prima convocazione in maglia azzurra la vercellese Gulia Perotti della Libertas Ginnastica conquista, a soli 13 anni, un oro individuale nel concorso generale e un oro a squadre al 26° Torneo Internazionale di Combs La Ville, in Francia. La giovanissima vercellese, allenata da Federica Gatti e da Enrico Pozzo agguanta anche l'oro a squadre nella categoria juniores, è stata impeccabile, conducendo una gara splendida.

«Un grande esordio per la tredicenne - ha scritto la consigliere referente della Sezione GAF Marina Goggi -: conducendo una gara impeccabile e con il ragguardevole punteggio di 51.633, Giulia onora la sua prima maglia azzurra salendo sul gradino più alto del podio portandosi a casa la sua prima medaglia d’oro internazionale.Un orgoglio per la società vercellese e per il nostro Comitato Regionale. Complimenti vivissimi a Giulia da parte di tutta la famiglia della ginnastica».

Immediati anche i complimenti dell'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino. «Una grandissima Giulia Perotti sale sul podio degli Internazionali di Combs alla prima convocazione in maglia azzurra - dice Sabatino -. A lei, agli allenatori e alla società guidata dal presidente Luca Casalino i complimenti miei personali e di tutta l'amministrazione comunale».