Incendi a catena a Villastellone: coinvolti diversi capannoni industriali

Un incendio esteso ha colpito la zona industriale di Villastellone alle prime luci dell'alba di questa mattina.

I vigili del fuoco del comando di Torino insieme ad altre squadre e mezzi da tutta la regione, tra cui rinforzi da Biella, Alessandra, Vercelli, Cuneo e Asti, supportate dal nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), stanno intervenendo dalle ore 4.40.

Le fiamme sono partite all'esterno del capannone di una ditta specializzata nel riciclaggio di imballaggi in legno e si sono poi estese su diversi fronti da corso via Moncalieri, passando per via Calcatelli fino a corso Savona. Coinvolte oltre alla ditta di imballaggi, un'azienda di produzione di pallet, una ditta di autotrasporti, una società che si occupa di trattamento rifiuti e una cascina privata.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto, ma l'estensione delle fiamme richiederà probabilmente altre ore se non addirittura giorni.

Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato l'incendio, ma non è da escludere l'origine dolosa.

Sul posto anche i Carabinieri.

Aggiornamento delle ore 9:

Stando alle prime informazioni l'incendio sarebbe di origine dolosa, le operazioni di ricerca del piromane sarebbero già in corso.