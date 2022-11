PFV Under 15: vittoria con merito

Under 15 PFV

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

5^ GIORNATA – di andata

Sabato 13 6 novembre 2022 – a Nole (TO) – Palestra Scuole Medie – ore 15,30

Basket Nole - Pallacanestro Femminile Vercelli 31-54

(parziali: 10-20, 13-33; 19-44)

Tabellino PFV: Dipace 10; Cavalli 6; Torazzo 2; Nicosia 6; Francese 15; Dikrane 7; Trotti 2; Haxhiasi; Giuliani 6.. All.re: Gianfranco Anastasio.

La PFV Under 15 è andata a vincere con merito sul campo del Basket Nole per 31-54, al termine di una gara condotta con autorità lungo tutto l’arco dei 40’.

L’approccio delle vercellesi è stato ottimo (10-20 al 10’) con un buon bottino di punti nel primo quarto, contro la consuetudine che le vuole un po’ asfittiche in attacco. Nella ripresa, invece, sono tornate alla normalità (13 e 11 punti a segno nei due quarti centrali), mettendo però in mostra un’ottima difesa che concedeva alle avversarie rispettivamente soltanto 3 e 6 punti nei medesimi due periodi, per il 13-33 di metà gara ed il 19-44 del 30’.

A partita praticamente risolta, con questi parziali, la PFV si limitava a controllare l’andamento del match negli ultimi 10 minuti, per chiudere con lo scarto di 23 punti, che, su un campo notoriamente difficile ed anche un po’ ostico dal punto di vista ambientale a volte, come quello di Nole, è un ottimo risultato.

Le ragazze di coach Anastasio hanno dunque confermato la buona impressione sui loro miglioramenti già suscitata nell’ultimo turno a Venaria, nonostante la sconfitta di pochi punti.

Anche questo gruppo in casa PFV, per il momento, sembrerebbe aver intrapreso la strada giusta: chi lo segue da vicino resta in attesa di ulteriori conferme.

Prossimo match, sesto di andata, sabato 19.11 alle 17,30, a Vercelli, Palapiacco, contro il forte Lapolismile di Torino.