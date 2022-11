Giornata dei Poveri: raccolta offerte per la San Vincenzo. Nel 2021 aiutate 807 persone

Sono 807 le persone aiutate, nel corso del 2021, dalla San Vincenzo vercellese che oggi, in sintonia con la “Giornata mondiale dei poveri”, indetta da papa Francesco invita la cittadinanza a sostenere, con la propria offerta, l’attività caritativa nei confronti di persone e famiglie in difficoltà.

Presente a Vercelli, Gattinara, Trino e Palazzolo, l'associazione caritativa ha distribuito sotto forma di pagamenti di utenze domestiche, affitti, medicinali non mutuabili, materiale scolastico, rette dei centri estivi, buoni spesa, acquisto o riparazione di elettrodomestici. In totale circa 54mila euro utilizzati direttamente per sostenere famiglie, anziani o persone che trovandosi senza lavoro, non riescono più a far fronte alle spese della vita quotidiana.

«La mancanza o l’assoluta precarietà del lavoro - rilevano dall'associazione - crea una vasta platea di persone che hanno bisogno di aiuto. Nelle offerte occupazionali si richiedono esperienza e qualifiche che le fasce più deboli della popolazione non hanno. Oppure viene richiesto un impegno fisico per lavori pesanti che non tutti sono in grado di affrontare».

A peggiorare la situazione ci si sono messi poi gli aumenti e il carovita.

«A causa dell’inflazione che colpisce beni di prima necessità come i generi alimentari: con un buono spesa di 50 euro si acquista molto meno rispetto a uno o due anni fa», rilevano dalla San Vincenzo.

Chi volesse aderire alla raccolta di fondi può utilizzare il c/c postale 10004133 o effettuare un bonifico a Biverbanca – Iban IT93K0608510000000001000275 entrambi intestati all’Odv Società di San Vincenzo de’ Paoli, consiglio centrale di Vercelli, con la causale “Giornata dei Poveri”. Le ricevute sono valide per beneficiare delle riduzioni nella dichiarazione dei redditi.