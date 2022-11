Free Music: coda per ritirare i biglietti omaggio del Viotti Festival

Free Music ha riscosso un grande successo. Il progetto per avvicinare i giovani alla musica classica, ideato da Cristina Canziani in collaborazione con l'assessore Gianna Baucero, ha visto moltissime adesioni.

Nel pomeriggio di sabato c'era coda fuori dal Viotti Club di via Galileo Ferraris, per ritirare gli abbonamenti omaggio riservati agli under 26 e offerti per la prossima stagione del Viotti Festival. Per poter accontentare tutti i ragazzi che si sono presentati, invece di chiudere le prenotazioni alle 16, come si era stabilito, si è continuato fino alle 18.

Un segnale dell'interesse che il progetto, illustrato nel corso della settimana in un incontro tra i promotori dell'iniziativa e il mondo della scuola: Free Music ha centrato l'obiettivo.