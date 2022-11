Viotti Festival: è la giornata degli abbonamenti gratuiti per i giovani

Viotti Festival: è il giorno destinato agli abbonamenti gratuiti per gli under 26. Giunta alla sua 25° edizione, la rassegna creata dalla Camerata Ducale offre un'inedita opportunità di avvicinare i giovani al mondo dello spettacolo.

Free Music, “musica gratis”: sabato 12 novembre dalle ore 14 alle ore 16, è possibile ritirare al Viotti Club (via Galileo Ferraris, 14) un abbonamento gratuito al 25° Viotti Festival. Un'iniziativa riservata a chi ha un'età inferiore a 26 anni o è in possesso di un tesserino universitario.

«Il Festival - spiegano dalla Camerata Ducale - si apre al pubblico più giovane, offrendo un'ulteriore possibilità di scelta: chi si presenterà personalmente al Viotti Club potrà infatti scegliere se ritirare l'abbonamento per l'intera stagione oppure l'abbonamento definito Free Music Compact, ovvero un mini-abbonamento per 4 concerti, anch'esso gratuito. Per le iniziative Free Music e Free Music Compact sono stati messi a disposizione indicativamente 100 posti e il posto verrà indicato dagli organizzatori».

Non è possibile delegare il ritiro del carnet esdè previsto il rilascio di un solo abbonamento a persona.

Inoltre, ai titolari degli abbonamenti gratuiti all’intera stagione (quindi tutti i concerti del cartellone) verrà infatti intestata una fidelity card, chiamata My Viotti Card, che sarà trattenuta dalla biglietteria e timbrata a ogni presenza ai concerti.

Chi avrà assistito a tutti gli spettacoli riceverà, al termine della stagione, un buono del valore di 20 euro da spendere alla Mondadori Libri di Vercelli.