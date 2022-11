Pro Vercelli: uomini contati in due reparti

In conferenza stampa, ieri, Massimo Paci non lo ha detto, ma la Pro Vercelli che affronta la Juventus ad Alessandria, è in emergenza in due reparti: al centro della difesa e a centrocampo.

Al centro delle difesa, dal momento che mancheranno Perrotta e Masi, Paci schiererà il rientrante Cristini e Calvano. Nel caso uno dei due dia forfait, al mister non resterebbe che schierare il giovane Grbib, classe 2003, oppure impiegare Macchioni.

Centrocampo. Con Saco squalificato e Calvano dirottato in difesa, a Paci restano tre centrocampisti (che giocheranno: Louati, Corradini e Iotti) e nessun ricambio (a meno che Paci schieri, a sorpresa, Emmanuello, che però non dovrebbe avere i 90 minuti sulle gambe).

Dovesse dare forfait uno dei tre, mister Paci sarebbe costretto al cambio di modulo: o 4-2-3-1 o 3-4-2-1. Due moduli, questi, che richiedono due soli mediani/mezzeali.

Formazione probabile (4-3-2-1):

Rizzo; Iezzi, Calvano, Cristini, Apollonio; Louati, Corradini, Iotti; Della Morte, Vergara; Arrighini.

Possibili variazioni: Comi al posto doi Arrighini, Macchioni al posto di Apolloni.