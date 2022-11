Rovasenda, auto prende fuoco, salvo il conducente - FOTO

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cossato questa sera, dopo le 20, sono accorsi in ausilio alle squadre vercellesi per intervenire sull'incendio di un'auto che aveva preso fuoco a Rovasenda mentre percorreva la strada che attraversa il paese. Salvo il conducente che non ha potuto far altro che vedere andare in fumo il mezzo. La bonifica del manto stradale è stato affidato al personale SA Sicurezza e Ambiente. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità e le operazioni di rito.