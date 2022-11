Il Kiwanis Club al fianco di "Esercito di Cuori" per la Pediatria del Sant'Andrea

Serata dedicata alla solidarietà e alla nuova associazione Esercito di Cuori al Kiwanis Club di Vercelli. Ospiti dell'incontro di giovedì 10 novembre, nei saloni del Circolo Ricreativo, Erika Barbonaglia e Samantha Profumo, che, accolte dalla presidente Laura Bellini, hanno intrattenuto i soci presenti con una interessante e particolare conferenza.

Da sempre impegnate nell’aiutare gli altri, Barbonaglia e Profumo hanno dato vita all’associazione Esercito di Cuori, Odv, subito all'opera per un'impegnativa attività di raccolta fondi a favore della Pediatria dell'ospedale di Vercelli.

Proprio la raccolta fondi è stato l’argomento trattato da Erika Barbonaglia che ha illustrato il primo e grande progetto dell’associazione: “Fai battere il mio cuore" (info: esercitodeicuori@gmail.com, whatsapp 3403555265). Si tratta di una serie di eventi organizzati a partire dal prossimo 20 novembre che si concluderanno il 21 dicembre alla palestra Dreamfit di via Cassini 10 con lo scopo di raccogliere fondi per acquistare un macchinario da destinare al Reparto di Pediatria di Vercelli per il monitoraggio dell’Alte (evento rischioso per la vita, la cosiddetta apnea dei neonati).

I soci del Club hanno avuto l’occasione di poter conoscere in anteprima i dettagli dell’evento conclusivo intitolato "La notte dei desideri".

Profumo in sella alla sua inseparabile bicicletta ha eseguito una dimostrazione della sfida che andrà ad affrontare: percorrere più chilometri possibili nell’arco di 12 ore con la bicicletta posizionata su un rullo con un sistema di trasmissione particolare che sostituisce la ruota posteriore. Inoltre grazie al software di ciclismo virtuale ZWIFT, (una a metà strada tra un video gioco e una App di allenamento) tutti potranno pedalare insieme a Samantha che inizierà la sua sfida alle ore 20 del 21 dicembre fino alle ore 8 del 22 dicembre. Samantha ha intenzione di battere il record detenuto da Paola Gianotti, eporediese classe 1981, che in pieno lockdown, pedalando da ferma ha percorso ben 366 Km in 12 ore.

Accompagnata dal luogotenente Governatore della Divisione Domenico Manachino, la presidente del Club Laura Bellini, ringraziando i graditi ospiti per la bellissima e interessante serata proposta che ha visto i presenti incuriositi e partecipi, ha dato appuntamento ai soci per la prossima riunione del 24 novembre, ricordando che il Club vercellese collaborerà con l’Esercito di Cuori nella raccolta fondi e contribuirà con quanto verrà raccolto in occasione della tradizionale Lotteria di Natale.