Paci: «Domani faremo una grande partita»

«Le vittorie arriveranno. Possiamo disputare una grande partita domani. E possiamo disputare un grande campionato»n dice Massimo Paci, tecnico della Pro, alla vigilia della trasferta contro la Juventus Next Gen.

La sconfitta contro l'Albinoleffe brucia ancora.

«Una grande prestazione rovinata da un errore colossale dell'arbitro. Fa rabbia perdere così. Potevamo vincere e risalire al terzo posto in classifica».

In dieci contro unidici la squadra però non ha giocato con la rabbia necessaria.

«Non era facile. Eravamo già in emergenza, privi di due centrali; poi sono arrivati il fallo da rigore e l'espulsione che avrebbero messo in difficoltà chiunque. Certo, in qualcosa abbiamo sbagliato. In inferiorità numerica a un certo punto abbiamo smesso di credere che potevamo portare a casa il risultato, ma io questo lo giustifico perché avevamno tanti giovani schierati.».

In cosa la Pro Vercelli deve migliorare?

«Tecnicamente e fisicamente siamo a un buon livello. Come dicevo prima è da un punto mentale che ci manca ancora qualcosa. Questa squadra ha bisogno di tempo, questa ha bisogno del supporto del pubblico».

Domani si affronta una squadra non facile.

«Sono giovani, forti, hanno nell'intensità la loro arma migliore. Ma noi siamo pronti».