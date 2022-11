Fixed, Limit e No-Limit: tante modalità per un gioco solo

Giocare a poker è un’attività che richiede una buona dose di strategia e un uso attento delle proprie risorse, siano esse fisiche, mentali o economiche. Nervi saldi per contenere tic nervosi e mascherare i propri bluff, un corpo capace di resistere in posizione seduta anche per ore al tavolo verde, una profonda conoscenza del gioco e delle sue regole, sono soltanto alcuni degli elementi principali che caratterizzano il buon pokerista. Tra le regole con cui è necessario fare i conti, spiccano sicuramente quelle legate alle puntate e ai rilanci, che permettono di classificare le partite di poker in tre diverse modalità.

Cambiando la puntata cambia anche l’approccio

L’idea sottesa a qualsiasi partita di poker deve sempre essere quella di divertirsi e giocare responsabilmente: da qui, tanto per il giocatore occasionale quanto per quello abituale, emerge la necessità di controllare i propri impulsi e il proprio portafogli, tenendo presenti le regole del gioco del momento. In breve: a regole di gioco diverse, corrispondono approcci differenti al gioco stesso.

Conoscere dunque il gioco del poker e le sue regole, e capire come l’approccio si modifica quando viene cambiato lo schema delle puntate e dei rilanci, è fondamentale per un’esperienza di intrattenimento responsabile: allenarsi sui migliori casinò online, leggendo dell’esperienza diretta degli utenti come si può fare sulla recensione di Starcasino, permette di affinare al meglio la propria conoscenza del poker in tutte le sue modalità.

Si fa riferimento in questo caso alla modalità di gioco, piuttosto che alle varianti: le varianti implicano delle regole diverse a livello di gioco, come quelle che passano tra il più noto Texas Hold’Em e l’Omaha o il 7-card stud.



Invece, le modalità di gioco si differenziano per gli schemi di puntata fissi, limitati o variabili che permettono di distinguere tra poker fixed, limit o no-limit: ognuna di queste modalità prevede un approccio diverso, una strategia differente e dunque risveglia l’attenzione di differenti categorie di giocatori.

No limit poker: esistono regole?

La definizione dovrebbe parlare da sé: il poker no limit non prevede una regola che limiti puntate e rilanci. Il tanto famoso all-in può essere effettuato in qualsiasi momento, almeno in teoria: trattandosi di una pratica rischiosa, è sempre il caso di valutare correttamente il valore della propria mano e quello del gioco in corso. Buio e ante hanno meno libertà di manovra, ma in linea di massima qualsiasi giocatore può rilanciare liberamente, senza alcuna limitazione che non sia dettata dal desiderio di giocare responsabilmente.

Come si può facilmente intuire, si tratta di una modalità di gioco che difficilmente può rivelarsi adatta ai giocatori alle prime armi: i principianti potrebbero infatti trovare rischiosa una pratica di gioco tanto sregolata e potenzialmente pericolosa per le proprie tasche, specialmente se ancora non padroneggiano non soltanto le regole del poker, ma anche tutte le principali capacità necessarie a giocare correttamente, dal bluff ai rudimenti di calcolo delle probabilità.

Lo schema delle puntate nel limit poker

Nel limit poker, lo schema di puntate è fissato: dunque, puntate e rilanci sono appunto fissi. Da questo assunto deriva la definizione completa di fixed limit poker. Si effettua una distinzione tra scommessa piccola e scommessa grande, la prima delle quali è definita dal grande buio. Nei primi giri di puntata, si adopera sempre la scommessa piccola; nel caso dell’Hold’Em, superato il turn, si adopera la scommessa grande, pari al doppio della più piccola, calcolata dunque sempre come multiplo del grande buio iniziale.

I bluff solitamente dominano i giri finali, ma restano comunque molto più limitati rispetto al Texas Hold’Em No Limit. Infatti, il meccanismo di rilanci limitati fa spesso in modo che, tra check e fold, i giocatori escano prima del solito dal gioco, lasciando un piatto esiguo e garantendo dunque un ritmo più rapido alle partite.

Proprio per queste caratteristiche, questa specifica modalità di gioco si rivela più adatta ai principianti: i giocatori appena arrivati non hanno la possibilità di puntare in maniera sregolata su un gioco che non padroneggiano al meglio; i bluff sono presenti, ma allo stesso tempo sono disincentivati dallo stesso meccanismo di gioco; i concetti più avanzati, come quello di dominazione, hanno poco spazio nel poker fixed limit, rendendolo teoricamente più adatto alla scarsa preparazione di un giocatore principiante.

Un’ultima modalità di gioco, infine, si presenta come un efficace mix tra limit e no limit: si fa qui riferimento al pot limit poker, in cui le puntate non sono di certo illimitate, ma il cui ammontare massimo dipende solo ed esclusivamente dal piatto. Ovviamente, il tutto richiede una più decisa competenza matematica, necessaria a monitorare l’entità del piatto e calcolare il valore massimo dei raise possibili: per queste ragioni, il pot limit si presente come una via di mezzo anche per quei giocatori che, coinvolti dal poker limit e non più nelle vesti di principianti, desiderano traghettare verso il Texas Hold’Em no limit.