E-work: aperta la prima filiale a Vercelli

E-work gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, con 36 filiali in tutta Italia, ha aperto a Vercelli una filiale di via Fratelli Ponti 20. E' la quinta aperta in Piemonte dopo Torino, Biella, Novara e Borgomanero e rappresenta la prima apertura di e-work nel vercellese.

«Con l’apertura di e-work a Vercelli - dice Paolo Ferrarese, direttore generale del gruppo - E-work mette la propria esperienza più che ventennale nella selezione di personale a servizio diretto del territorio. L’apertura della filiale di Vercelli si inserisce nell’ambito della strategia di espansione sul mercato italiano del Gruppo E-Work che proseguirà per tutto il 2023 con nuove filiali in altre zone del Piemonte. Siamo pronti a offrire servizi in ambito HR agli imprenditori e a generare occasioni di lavoro qualificato per tutti, sia per chi è alla prima esperienza, sia per chi ha deciso di affrontare nuove sfide professionali. Aziende e candidati potranno contare su un team di filiale composto da professionisti competenti e appassionati».

Con uno staff di 4 specialisti dell’HR, la filiale e-work di Vercelli, nei prossimi mesi, si prepara a gestire 30 posizioni aperte nell’area, con particolare riferimento ai settori della logistica, metalmeccanico e chimico, servizi di vigilanza e pulizia. I profili più ricercati sul territorio risultano essere attualmente quelli di operai specializzati, conduttori di impianti, manutentori e addetti alle pulizie, facchini e addetti al magazzino.

Coerentemente con i dati regionali, nel territorio vercellese e-work riscontra una crescita dell’occupazione del 10%*; segnali positivi, in particolare, arrivano dal settore dei servizi, della logistica e dei trasporti e, nell’area di Borgosesia, dai settori della rubinetteria e del valvolame e del tessile-abbigliamento.

Proprio a Borgosesia, dopo l’apertura di e-work Vercelli, il Gruppo e-work è pronto a rafforzare la presenza nella provincia vercellese con una seconda apertura entro dicembre.