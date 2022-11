Mezzo pesante si rovescia tra la A26 e la A5

Intervento dei Vigili del Fuoco, all'alba di venerdì 11 novembre, per il ribaltametno di un mezzo pesante, avvenuto all'intersezione tra la A26 e la A5, al chilometro 23 e 200 nel comune di Santhià.

Intorno alle 6 la squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute per un incidente autonomo che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante.

Il conducente del mezzo è stato visitato dai sanitari arrivati sul posto, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata.

Presenti anche la Polizia stradale per gli accertamenti sulla dinamica e il personale autostrade che si è occupato della gestione della viabilità.