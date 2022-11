Basket fenminile: seconda gara, seconda sconfitta per l'under 19 dell PFV

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – 1a fase di qualificazione – 2^ giornata di andata

Giovedi 101.11.2022 Arona – Pal. Vittime di Bologna - ore 20,30

Arona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 56-36

(Parziali: 11-11; 33-20; 41-29)

Tabellino: Ifa Uwaidae 6; Chillini 10; Prinetti 2; Cadiry; Momo 4 Porcelli; Barbero 5; Zanetti 3; Francese 6; Cafasso. All.re Gianfranco Anastasio,

Seconda giornata e seconda sconfitta per le Under 19 della PFV che hanno perso sul campo dell’Arona Basket per 56-36.

Lo scarto finale, non lieve, appare comunque un passo avanti se si raffronta con i pesanti “cappotti” riportati nell’ultima stagione trascorsa, nei vari confronti con la squadra lacuale, segno questo di un miglioramento globale del gruppo di coach Anastasio, già evidenziatosi nella prima giornata.

Le vercellesi, infatti, hanno avuto un buon impatto con il match, giocando alla pari con le avversarie il primo quarto, conclusosi 11-11, mettendo in mostra progressi difensivi, pur mancando ancora qualcosa in fase d’attacco.

Nel secondo periodo, invece, le carenze offensive si facevano sentire e la PFV perdeva anche la concentrazione in difesa, cosicché le padrone di casa mettevano una seria ipoteca sulla gara, portandosi all’intervallo lungo avanti di tredici punti, sul 33-20.

Nella ripresa altro quarto alla pari (addirittura 8-9 per la PFV) che lasciava qualche speranza per il rush finale, ma negli ultimi 10’ le ragazze vercellesi si bloccavano ancora in attacco (7 soli punti realizzati contro 15 subiti) ed Arona chiudeva la contesa a proprio favore senza dover strafare.

Forse i 20 punti di scarto finali sono pesanti, se visti alla luce dell’andamento dell’incontro, ma in capo alle ragazze della PFV deve farsi largo la convinzione di essere sulla buona strada, anche se c’è ancora molto da lavorare.